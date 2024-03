Victime d’une rupture d’un liga­ment de la cheville, Andy Murray pourra‐t‐il fouler une dernière fois le gazon de Wimbledon avant de mettre un terme à sa carrière, comme prévu, à la fin de l’été ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose après que l’an­cien numéro 1 mondial se soit tordu la cheville contre Tomas Machac lors du troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

Interrogé par Sky Sports, le physio Mark Leather, dont les propos sont rapportés par Tennis365, livre une analyse inquiétante.

« C’est peu probable qu’il ne soit pas opéré. Et s’il s’agit d’une opéra­tion, les taux de réus­site sont très élevés et j’ima­gine que quel­qu’un avec sa force et son mental anté­rieurs sera de retour entre trois et quatre mois. »

Wimbledon se déroule dans un peu plus de trois mois, dès le 1er juillet. Le compte à rebours est lancé.