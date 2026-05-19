Les tuiles s’enchaînent pour Carlos Alcaraz.
Quelques semaines après avoir déclaré forfait pour Roland‐Garros suite à une blessure au poignet ressentie lors du tournoi de Barcelone, l’Espagnol a encore annoncé une bien mauvaise nouvelle ce mardi.
Malgré une convalescence qui se passe bien, comme il l’a déclaré sur ses réseaux sociaux, l’actuel 2e joueur mondial a d’ores et déjà été contraint de faire l’impasse sur la saison sur gazon, comprenant l’ATP 500 du Queen’s et Wimbledon.
« Ma convalescence se passe bien et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compétition et je dois donc renoncer à la saison sur gazon à Queen’s et à Wimbledon. Ce sont deux tournois vraiment spéciaux pour moi et ils vont beaucoup me manquer. Nous continuons à travailler pour que je puisse revenir le plus vite possible ! », a écrit le double vainqueur de Wimbledon et finaliste en titre.
Une terrible nouvelle pour l’Espagnol, qui va perdre gros au classement, mais également pour tous les fans de tennis.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 16:55