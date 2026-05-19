Les tuiles s’en­chaînent pour Carlos Alcaraz.

Quelques semaines après avoir déclaré forfait pour Roland‐Garros suite à une bles­sure au poignet ressentie lors du tournoi de Barcelone, l’Espagnol a encore annoncé une bien mauvaise nouvelle ce mardi.

Malgré une conva­les­cence qui se passe bien, comme il l’a déclaré sur ses réseaux sociaux, l’ac­tuel 2e joueur mondial a d’ores et déjà été contraint de faire l’im­passe sur la saison sur gazon, compre­nant l’ATP 500 du Queen’s et Wimbledon.

« Ma conva­les­cence se passe bien et je me sens beau­coup mieux, mais malheu­reu­se­ment, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compé­ti­tion et je dois donc renoncer à la saison sur gazon à Queen’s et à Wimbledon. Ce sont deux tour­nois vrai­ment spéciaux pour moi et ils vont beau­coup me manquer. Nous conti­nuons à travailler pour que je puisse revenir le plus vite possible ! », a écrit le double vain­queur de Wimbledon et fina­liste en titre.

Une terrible nouvelle pour l’Espagnol, qui va perdre gros au clas­se­ment, mais égale­ment pour tous les fans de tennis.