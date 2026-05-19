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Encore une très mauvaise nouvelle pour Carlos Alcaraz

Par
Thomas S
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Les tuiles s’en­chaînent pour Carlos Alcaraz. 

Quelques semaines après avoir déclaré forfait pour Roland‐Garros suite à une bles­sure au poignet ressentie lors du tournoi de Barcelone, l’Espagnol a encore annoncé une bien mauvaise nouvelle ce mardi.

Malgré une conva­les­cence qui se passe bien, comme il l’a déclaré sur ses réseaux sociaux, l’ac­tuel 2e joueur mondial a d’ores et déjà été contraint de faire l’im­passe sur la saison sur gazon, compre­nant l’ATP 500 du Queen’s et Wimbledon.

« Ma conva­les­cence se passe bien et je me sens beau­coup mieux, mais malheu­reu­se­ment, je ne suis pas encore prêt à reprendre la compé­ti­tion et je dois donc renoncer à la saison sur gazon à Queen’s et à Wimbledon. Ce sont deux tour­nois vrai­ment spéciaux pour moi et ils vont beau­coup me manquer. Nous conti­nuons à travailler pour que je puisse revenir le plus vite possible ! », a écrit le double vain­queur de Wimbledon et fina­liste en titre.

Une terrible nouvelle pour l’Espagnol, qui va perdre gros au clas­se­ment, mais égale­ment pour tous les fans de tennis. 

Publié le mardi 19 mai 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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