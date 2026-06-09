Les jours passent et se ressemblent pour Jack Draper, blessé au genou et absent depuis le 12 avril dernier.

Alors qu’il prévoyait de faire son retour sur les courts à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 du Queen’s, prévu la semaine prochaine (du 15 au 21 juin), le Britannique, redes­cendu au 112e rang mondial et désor­mais entraîné par Andy Murray, a annoncé son forfait pour le mythique tournoi londonien.

Jack Draper has with­drawn from Queen’s as he conti­nues his reco­very from a knee injury. He is plan­ning to return at Eastbourne, one week before Wimbledon.



Another tough blow unfortunately. — Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 9, 2026

Un retour seule­ment différé d’une semaine d’après les infor­ma­tions outre‐Manche puisque le local devrait revenir à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 d’Eastbourne, quelques jours seule­ment avant le début de Wimbledon. Tout sauf rassurant.