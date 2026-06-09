Les jours passent et se ressemblent pour Jack Draper, blessé au genou et absent depuis le 12 avril dernier.
Alors qu’il prévoyait de faire son retour sur les courts à l’occasion de l’ATP 500 du Queen’s, prévu la semaine prochaine (du 15 au 21 juin), le Britannique, redescendu au 112e rang mondial et désormais entraîné par Andy Murray, a annoncé son forfait pour le mythique tournoi londonien.
Jack Draper has withdrawn from Queen’s as he continues his recovery from a knee injury. He is planning to return at Eastbourne, one week before Wimbledon.— Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 9, 2026
Another tough blow unfortunately.
Un retour seulement différé d’une semaine d’après les informations outre‐Manche puisque le local devrait revenir à l’occasion de l’ATP 250 d’Eastbourne, quelques jours seulement avant le début de Wimbledon. Tout sauf rassurant.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 17:35