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Encore une tuile pour Jack Draper, désor­mais coaché par Andy Murray

Par
Thomas S
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Les jours passent et se ressemblent pour Jack Draper, blessé au genou et absent depuis le 12 avril dernier.

Alors qu’il prévoyait de faire son retour sur les courts à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 du Queen’s, prévu la semaine prochaine (du 15 au 21 juin), le Britannique, redes­cendu au 112e rang mondial et désor­mais entraîné par Andy Murray, a annoncé son forfait pour le mythique tournoi londonien.

Un retour seule­ment différé d’une semaine d’après les infor­ma­tions outre‐Manche puisque le local devrait revenir à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 d’Eastbourne, quelques jours seule­ment avant le début de Wimbledon. Tout sauf rassurant. 

Publié le mardi 9 juin 2026 à 17:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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