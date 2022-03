Après avoir repoussé son retour sur les courts à plusieurs reprises à cause de rechutes à son poignet opéré l’été dernier, Dominic Thiem avait fina­le­ment décidé d’at­tendre la saison sur terre battue pour effec­tuer son grand retour à la compétition.

Ce mercredi, l’Autrichien a donc annoncé dans un message publié sur ses réseaux sociaux sa parti­ci­pa­tion au Challenger de Marbella qui aura lieu la semaine prochaine, du 27 mars au 3 avril. Un tournoi auquel parti­cipe égale­ment Stan Wawrinka, lui aussi de retour après une longue période d’ab­sence.

« Bonjour à tous, je voulais vous faire savoir que je vais jouer cette semaine un tournoi à Marbella, en Espagne. Je veux reprendre contact avec la compé­ti­tion après tous ces mois et je pense que c’est la bonne façon de commencer. Cela a été une période très, très diffi­cile pour moi et revenir à la compé­ti­tion est ce dont j’ai besoin. Mettre un pied sur un court de tennis et parti­ciper à une compé­ti­tion, c’est ce que j’at­ten­dais depuis si long­temps et, comme vous le savez, j’ai eu beau­coup d’échecs. Je sais que ce sera un processus lent pour revenir au plus haut niveau, mais je suis prêt à travailler dur et à commencer humble­ment. Je tiens à remer­cier le direc­teur du tournoi pour son invi­ta­tion. Merci égale­ment à vous tous pour votre soutien ! »