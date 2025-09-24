S’il avait été déçu de ne pas recevoir de wild‐card pour le dernier US Open, où il a pourtant triomphé en 2016, Stanislas Wawrinka a enfin été récompensé de son abnégation par un tournoi important du circuit.
L’organisation du Masters 1000 de Shanghai (1er au 12 octobre) a en effet décidé d’inviter le Suisse de 40 ans, auteur de bonnes performances sur le circuit challenger ces dernières semaines (demi‐finaliste à Cancun et Saint Tropez et finaliste à Rennes).
We can’t wait to see you back in Shanghai, @stanwawrinka 🫶#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/GZtDR5AgaK— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 24, 2025
« Je suis très heureux d’annoncer que j’ai reçu une invitation pour jouer l’Open de Shanghai. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir cette opportunité de jouer encore en Chine. Merci beaucoup au tournoi », s’est réjoui le triple lauréat en Grand Chelem, aujourd’hui 129e mondial.
