S’il avait été déçu de ne pas rece­voir de wild‐card pour le dernier US Open, où il a pour­tant triomphé en 2016, Stanislas Wawrinka a enfin été récom­pensé de son abné­ga­tion par un tournoi impor­tant du circuit.

L’organisation du Masters 1000 de Shanghai (1er au 12 octobre) a en effet décidé d’in­viter le Suisse de 40 ans, auteur de bonnes perfor­mances sur le circuit chal­lenger ces dernières semaines (demi‐finaliste à Cancun et Saint Tropez et fina­liste à Rennes).

« Je suis très heureux d’an­noncer que j’ai reçu une invi­ta­tion pour jouer l’Open de Shanghai. Je suis vrai­ment recon­nais­sant d’avoir cette oppor­tu­nité de jouer encore en Chine. Merci beau­coup au tournoi », s’est réjoui le triple lauréat en Grand Chelem, aujourd’hui 129e mondial.