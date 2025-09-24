AccueilATPEnfin un beau cadeau pour Wawrinka : "Je suis vraiment heureux et...
Enfin un beau cadeau pour Wawrinka : « Je suis vrai­ment heureux et reconnaissant »

Baptiste Mulatier

S’il avait été déçu de ne pas rece­voir de wild‐card pour le dernier US Open, où il a pour­tant triomphé en 2016, Stanislas Wawrinka a enfin été récom­pensé de son abné­ga­tion par un tournoi impor­tant du circuit. 

L’organisation du Masters 1000 de Shanghai (1er au 12 octobre) a en effet décidé d’in­viter le Suisse de 40 ans, auteur de bonnes perfor­mances sur le circuit chal­lenger ces dernières semaines (demi‐finaliste à Cancun et Saint Tropez et fina­liste à Rennes). 

« Je suis très heureux d’an­noncer que j’ai reçu une invi­ta­tion pour jouer l’Open de Shanghai. Je suis vrai­ment recon­nais­sant d’avoir cette oppor­tu­nité de jouer encore en Chine. Merci beau­coup au tournoi », s’est réjoui le triple lauréat en Grand Chelem, aujourd’hui 129e mondial.

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 13:54

