Alors que la propo­si­tion de Novak Djokovic de moder­niser le tennis, en chan­geant notam­ment le format des sets, de six à quatre jeux, est loin de faire l’una­ni­mité, le Serbe a reçu un soutien de poids en la personne de l’ac­tuel 10e joueur mondial, Ben Shelton.

Interrogé à ce sujet à l’issue de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal, l’Américain a jugé cette prise de parole intéressante.

« Je pense que ça pour­rait être sympa. C’était inté­res­sant de l’en­tendre dire ça, parce qu’il a toujours été celui qui est le plus en forme sur le circuit, celui qui peut tenir cinq ou six heures, peu importe. Ce serait sans aucun doute un chan­ge­ment inté­res­sant. Le tennis est un sport tradi­tionnel, et les tour­nois aiment préserver leurs tradi­tions, mais j’aimerais bien disputer quelques matchs sous ce format. J’ai trouvé génial la façon dont cela s’est déroulé lors des finales de la Next Gen. J’aime bien le format en cinq sets. Que ce soit un format réduit ou complet, je pense que ça pour­rait être une bonne idée. »