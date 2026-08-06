Alors que la proposition de Novak Djokovic de moderniser le tennis, en changeant notamment le format des sets, de six à quatre jeux, est loin de faire l’unanimité, le Serbe a reçu un soutien de poids en la personne de l’actuel 10e joueur mondial, Ben Shelton.
Interrogé à ce sujet à l’issue de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal, l’Américain a jugé cette prise de parole intéressante.
« Je pense que ça pourrait être sympa. C’était intéressant de l’entendre dire ça, parce qu’il a toujours été celui qui est le plus en forme sur le circuit, celui qui peut tenir cinq ou six heures, peu importe. Ce serait sans aucun doute un changement intéressant. Le tennis est un sport traditionnel, et les tournois aiment préserver leurs traditions, mais j’aimerais bien disputer quelques matchs sous ce format. J’ai trouvé génial la façon dont cela s’est déroulé lors des finales de la Next Gen. J’aime bien le format en cinq sets. Que ce soit un format réduit ou complet, je pense que ça pourrait être une bonne idée. »
Publié le jeudi 6 août 2026 à 13:26