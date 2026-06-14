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Enfin une bonne nouvelle pour Arthur Fils ?

Par
Thomas S
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Absent du circuit depuis son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome le 9 mai dernier, Arthur Fils, forfait pour toute la prépa­ra­tion sur gazon (Bois‐le‐Duc et Halle), était présent ce dimanche sur les courts d’en­traî­ne­ment du Monte‐Carlo Country Club.

C’est le compte de l’aca­démie de Riccardo Piatti qui a posté l’in­for­ma­tion il y a quelques minutes. 

Si certains se deman­de­ront logi­que­ment pour­quoi le Français ne s’en­traîne pas sur gazon à deux semaines du début de Wimbledon, il s’agit peut‐être d’une reprise en douceur pour le protégé de Goran Ivanisevic. 

Ou bien a‑t‐il d’ores et déjà décidé de faire l’im­passe sur le Grand Chelem et londo­nien et de se projeter sur la tournée améri­caine sur dur ? Affaire à suivre…

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 16:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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