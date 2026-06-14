Absent du circuit depuis son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome le 9 mai dernier, Arthur Fils, forfait pour toute la préparation sur gazon (Bois‐le‐Duc et Halle), était présent ce dimanche sur les courts d’entraînement du Monte‐Carlo Country Club.
C’est le compte de l’académie de Riccardo Piatti qui a posté l’information il y a quelques minutes.
This morning Shaurya was on court with Arthur Fils. Moments like these are always special and a great opportunity to learn from some of the best athletes in the game.— Piatti Tennis Center (@PiattiTennis) June 14, 2026
Wishing you all the best Arthur, and we hope to see you again soon on the tour. 🚀🤝🏻 pic.twitter.com/exSnkvOe6O
Si certains se demanderont logiquement pourquoi le Français ne s’entraîne pas sur gazon à deux semaines du début de Wimbledon, il s’agit peut‐être d’une reprise en douceur pour le protégé de Goran Ivanisevic.
Ou bien a‑t‐il d’ores et déjà décidé de faire l’impasse sur le Grand Chelem et londonien et de se projeter sur la tournée américaine sur dur ? Affaire à suivre…
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 16:34