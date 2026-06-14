Absent du circuit depuis son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome le 9 mai dernier, Arthur Fils, forfait pour toute la prépa­ra­tion sur gazon (Bois‐le‐Duc et Halle), était présent ce dimanche sur les courts d’en­traî­ne­ment du Monte‐Carlo Country Club.

C’est le compte de l’aca­démie de Riccardo Piatti qui a posté l’in­for­ma­tion il y a quelques minutes.

This morning Shaurya was on court with Arthur Fils. Moments like these are always special and a great oppor­tu­nity to learn from some of the best athletes in the game.



Wishing you all the best Arthur, and we hope to see you again soon on the tour. 🚀🤝🏻 pic.twitter.com/exSnkvOe6O — Piatti Tennis Center (@PiattiTennis) June 14, 2026

Si certains se deman­de­ront logi­que­ment pour­quoi le Français ne s’en­traîne pas sur gazon à deux semaines du début de Wimbledon, il s’agit peut‐être d’une reprise en douceur pour le protégé de Goran Ivanisevic.

Ou bien a‑t‐il d’ores et déjà décidé de faire l’im­passe sur le Grand Chelem et londo­nien et de se projeter sur la tournée améri­caine sur dur ? Affaire à suivre…