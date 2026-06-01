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Enfin une bonne nouvelle pour Carlos Alcaraz

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Grand absent de cette édition 2026 de Roland‐Garros et égale­ment forfait pour Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), Carlos Alcaraz, blessé au poignet, a décidé de s’en­voler pour le Portugal et de prendre quelques vacances avec ses amis. 

Mais la vraie bonne nouvelle est le septuple vain­queur en Grand Chelem ne porte plus sa grosse attelle au niveau de l’avant bras droit. Ce qui signifie logi­que­ment que la guérison se passe bien. 

L’actuel 2e joueur mondial, dont le retour sur les courts n’est toujours pas programmé, continue de porter une sorte de bracelet médical, ce qui ne l’empêche pas de passer du bon temps sur la plage ballon au pied. 

Publié le lundi 1 juin 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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