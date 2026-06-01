Grand absent de cette édition 2026 de Roland‐Garros et égale­ment forfait pour Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), Carlos Alcaraz, blessé au poignet, a décidé de s’en­voler pour le Portugal et de prendre quelques vacances avec ses amis.

Mais la vraie bonne nouvelle est le septuple vain­queur en Grand Chelem ne porte plus sa grosse attelle au niveau de l’avant bras droit. Ce qui signifie logi­que­ment que la guérison se passe bien.

Alcaraz is enjoying some time off in Portugal with family and friends ⚽



It looks like he’s swit­ched out his wrist brace and is now wearing a much less bulky one 👀 pic.twitter.com/Iab61Z1ZBo — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) May 31, 2026

L’actuel 2e joueur mondial, dont le retour sur les courts n’est toujours pas programmé, continue de porter une sorte de bracelet médical, ce qui ne l’empêche pas de passer du bon temps sur la plage ballon au pied.