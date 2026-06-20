Absent du circuit depuis son abandon au premier tour du tournoi de Barcelone le 13 avril dernier en raison d’une bles­sure au genou, Jack Draper, désor­mais entraîné par Andy Murray, va faire son retour à la compé­ti­tion avant Wimbledon.

En effet, le Britannique, redes­cendu au 113e rang mondial, sera bien de la partie sur l’ATP 250 d’Eastbourne, qui débute ce lundi 22 juin.

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Pas épargné par le tirage au sort, Draper affron­tera d’en­trée Bandon Nakashima, toujours en lice sur l’ATP 500 de Queen’s où il affronte ce samedi Francisco Cerundolo pour une place en finale.

Mais l’es­sen­tiel est ailleurs pour Jack qui tentera de prendre le maximum de repère avec le grand rendez‐vous du Grand Chelem londonien.