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Enfin une bonne nouvelle pour Jack Draper

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Absent du circuit depuis son abandon au premier tour du tournoi de Barcelone le 13 avril dernier en raison d’une bles­sure au genou, Jack Draper, désor­mais entraîné par Andy Murray, va faire son retour à la compé­ti­tion avant Wimbledon.

En effet, le Britannique, redes­cendu au 113e rang mondial, sera bien de la partie sur l’ATP 250 d’Eastbourne, qui débute ce lundi 22 juin. 

Pas épargné par le tirage au sort, Draper affron­tera d’en­trée Bandon Nakashima, toujours en lice sur l’ATP 500 de Queen’s où il affronte ce samedi Francisco Cerundolo pour une place en finale. 

Mais l’es­sen­tiel est ailleurs pour Jack qui tentera de prendre le maximum de repère avec le grand rendez‐vous du Grand Chelem londonien. 

Publié le samedi 20 juin 2026 à 14:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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