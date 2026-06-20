Absent du circuit depuis son abandon au premier tour du tournoi de Barcelone le 13 avril dernier en raison d’une blessure au genou, Jack Draper, désormais entraîné par Andy Murray, va faire son retour à la compétition avant Wimbledon.
En effet, le Britannique, redescendu au 113e rang mondial, sera bien de la partie sur l’ATP 250 d’Eastbourne, qui débute ce lundi 22 juin.
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Pas épargné par le tirage au sort, Draper affrontera d’entrée Bandon Nakashima, toujours en lice sur l’ATP 500 de Queen’s où il affronte ce samedi Francisco Cerundolo pour une place en finale.
Mais l’essentiel est ailleurs pour Jack qui tentera de prendre le maximum de repère avec le grand rendez‐vous du Grand Chelem londonien.
Publié le samedi 20 juin 2026 à 14:46