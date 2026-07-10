Totalement effondré après avoir été contraint de renoncer à Wimbledon juste avant le début du tournoi, alors qu’il reve­nait tout juste d’une longue bles­sure, Jack Draper a reçu le feu vert des méde­cins pour parti­ciper à la tournée améri­caine sur dur et à l’ATP 500 de Washington du 27 juillet au 2 août).

More good news for British tennis as Jack Draper is poised to return to action later this month 🙌 pic.twitter.com/QOTNjm0Zd5 — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) July 9, 2026

Une excel­lente nouvelle pour le protégé d’Andy Murray, redes­cendu au 130e rang mondial, dont l’ob­jectif est tout d’abord de rester en bonne santé avec, forcé­ment, l’US Open en ligne de mire.