Totalement effondré après avoir été contraint de renoncer à Wimbledon juste avant le début du tournoi, alors qu’il revenait tout juste d’une longue blessure, Jack Draper a reçu le feu vert des médecins pour participer à la tournée américaine sur dur et à l’ATP 500 de Washington du 27 juillet au 2 août).
More good news for British tennis as Jack Draper is poised to return to action later this month 🙌 pic.twitter.com/QOTNjm0Zd5— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) July 9, 2026
Une excellente nouvelle pour le protégé d’Andy Murray, redescendu au 130e rang mondial, dont l’objectif est tout d’abord de rester en bonne santé avec, forcément, l’US Open en ligne de mire.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 15:21