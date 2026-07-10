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Enfin une bonne nouvelle pour Jack Draper

Par
Thomas S
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Totalement effondré après avoir été contraint de renoncer à Wimbledon juste avant le début du tournoi, alors qu’il reve­nait tout juste d’une longue bles­sure, Jack Draper a reçu le feu vert des méde­cins pour parti­ciper à la tournée améri­caine sur dur et à l’ATP 500 de Washington du 27 juillet au 2 août). 

Une excel­lente nouvelle pour le protégé d’Andy Murray, redes­cendu au 130e rang mondial, dont l’ob­jectif est tout d’abord de rester en bonne santé avec, forcé­ment, l’US Open en ligne de mire. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 15:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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