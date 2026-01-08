Même si la Grèce a été éliminée de la compé­ti­tion, Stefanos Tsitsipas a réalisé un sans faute domi­nant Mochizuki, Harris, Fritz. Cette belle série lui a permis de faire un petit bon très salu­taire au clas­se­ment de 3 places.

🚨 OFFICIEL !!! Suite à ses 3 victoires cette semaine en United Cup 🇦🇺, Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 est assuré d’être tête de série à l’Open d’Australie 🇦🇺 !!! 🔥



Une bonne nouvelle pour le Grec qui devrait obtenir un meilleur tirage en théorie. 🙏 pic.twitter.com/H1xaxFM95Y — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) January 7, 2026

Un saut de puce très impor­tant puisque le Grec est assuré d’être tête de série à l’Open d’Australie. C’est vrai­ment une superbe nouvelle pour Stefanos qui a vécu une saison 2025 et qui débute l’année de la plus belle des manières.

Même s’il est souvent « agaçant » dans ses prises de paroles, le Grec reste un joueur agréable à voir évoluer quand il est en forme notam­ment avec son revers à une main sachant qu’ils ne sont pas nombreux à utiliser ce coup qui fait partie de l’his­toire du tennis.