Même si la Grèce a été éliminée de la compétition, Stefanos Tsitsipas a réalisé un sans faute dominant Mochizuki, Harris, Fritz. Cette belle série lui a permis de faire un petit bon très salutaire au classement de 3 places.
🚨 OFFICIEL !!! Suite à ses 3 victoires cette semaine en United Cup 🇦🇺, Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 est assuré d’être tête de série à l’Open d’Australie 🇦🇺 !!! 🔥— Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) January 7, 2026
Une bonne nouvelle pour le Grec qui devrait obtenir un meilleur tirage en théorie. 🙏 pic.twitter.com/H1xaxFM95Y
Un saut de puce très important puisque le Grec est assuré d’être tête de série à l’Open d’Australie. C’est vraiment une superbe nouvelle pour Stefanos qui a vécu une saison 2025 et qui débute l’année de la plus belle des manières.
Même s’il est souvent « agaçant » dans ses prises de paroles, le Grec reste un joueur agréable à voir évoluer quand il est en forme notamment avec son revers à une main sachant qu’ils ne sont pas nombreux à utiliser ce coup qui fait partie de l’histoire du tennis.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 10:20