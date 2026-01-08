AccueilATPEnfin une très très bonne nouvelle pour Tsitsipas...
Enfin une très très bonne nouvelle pour Tsitsipas…

Même si la Grèce a été éliminée de la compé­ti­tion, Stefanos Tsitsipas a réalisé un sans faute domi­nant Mochizuki, Harris, Fritz. Cette belle série lui a permis de faire un petit bon très salu­taire au clas­se­ment de 3 places. 

Un saut de puce très impor­tant puisque le Grec est assuré d’être tête de série à l’Open d’Australie. C’est vrai­ment une superbe nouvelle pour Stefanos qui a vécu une saison 2025 et qui débute l’année de la plus belle des manières.

Même s’il est souvent « agaçant » dans ses prises de paroles, le Grec reste un joueur agréable à voir évoluer quand il est en forme notam­ment avec son revers à une main sachant qu’ils ne sont pas nombreux à utiliser ce coup qui fait partie de l’his­toire du tennis.

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 10:20

