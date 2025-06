C’est une infor­ma­tion à laquelle personne ne s’at­ten­dait tant Jannik Sinner semblait vrai­ment épanoui avec sa nouvelle équipe.

D’après les infor­ma­tions de Sky Sports, L’actuel numéro 1 mondial a effet décidé de se séparer de son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, et de son physio­thé­ra­peute, Ulises Badio.

Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte del team di Jannik Sinner 🇮🇹❌



(Via @SkySport) pic.twitter.com/ayZKaxhjJp — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) June 27, 2025

Pour rappel, Panichi et Badio, anciens colla­bo­ra­teurs de Novak Djokovic, avaient rejoint l’équipe de l’Italien en septembre dernier suite à l’af­faire du contrôle anti‐dopage positif et aux licen­cie­ments d’Umberto Ferrara et Giacomo Naldi.