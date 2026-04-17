C’était à redouter et c’est désormais officiel.
Deux jours après avoir déclaré forfait sur l’ATP 500 de Barcelone suite à une douleur ressentie au niveau de l’avant‐bras, Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.
Déjà absent en 2025 à cause d’une blessure, le local du tournoi a décidé de ne prendre aucun risque à cinq semaines de défendre son titre à Roland‐Garros.
« Il y a des nouvelles qui sont très difficiles à annoncer. Madrid, c’est chez moi, c’est l’un des moments les plus spéciaux de l’année pour moi, et c’est pour ça que ça me fait tellement mal de ne pas pouvoir y jouer pour la deuxième année consécutive. Ça me fait particulièrement mal de ne pas pouvoir être devant mon public, lors d’un tournoi aussi spécial. Merci pour votre soutien indéfectible, et j’espère vous revoir bientôt », a écrit Alcaraz, manifestement très déçu.
C’est également un énorme coup dur pour les organisateurs du tournoi madrilène, quelques heures seulement après l’annonce du forfait de Novak Djokovic. En attendant la décision finale de Jannik Sinner…
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 16:31