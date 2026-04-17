Accueil ATP

Énorme coup dur pour Alcaraz : « Il y a des nouvelles qui sont très diffi­ciles à annoncer »

Par
Thomas S
-
814

C’était à redouter et c’est désor­mais officiel.

Deux jours après avoir déclaré forfait sur l’ATP 500 de Barcelone suite à une douleur ressentie au niveau de l’avant‐bras, Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du Masters 1000 de Madrid, prévu du 22 avril au 3 mai.

Déjà absent en 2025 à cause d’une bles­sure, le local du tournoi a décidé de ne prendre aucun risque à cinq semaines de défendre son titre à Roland‐Garros.

« Il y a des nouvelles qui sont très diffi­ciles à annoncer. Madrid, c’est chez moi, c’est l’un des moments les plus spéciaux de l’année pour moi, et c’est pour ça que ça me fait telle­ment mal de ne pas pouvoir y jouer pour la deuxième année consé­cu­tive. Ça me fait parti­cu­liè­re­ment mal de ne pas pouvoir être devant mon public, lors d’un tournoi aussi spécial. Merci pour votre soutien indé­fec­tible, et j’es­père vous revoir bientôt », a écrit Alcaraz, mani­fes­te­ment très déçu.

C’est égale­ment un énorme coup dur pour les orga­ni­sa­teurs du tournoi madri­lène, quelques heures seule­ment après l’an­nonce du forfait de Novak Djokovic. En atten­dant la déci­sion finale de Jannik Sinner…

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥