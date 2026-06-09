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Énorme coup dur pour Valentin Vacherot

Par
Thomas S
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Le verdict est tombé pour Valentin Vacherot, un peu moins de deux semaines après avoir déclaré forfait avant le deuxième tour de Roland‐Garros.

Blessé au niveau pied, le Monégasque, 20e joueur mondial, a annoncé son forfait pour toute la saison sur gazon, dont Wimbledon, à cause d’une frac­ture (ou fissure) de fatigue. 

« Le gazon, C’EST MORT. Wimbledon, c’est mort. J’espère être de retour dans un mois et demi afin d’arriver frais pour la deuxième partie de saison », a déclaré le tenant du titre du Masters 1000 de Shanghai dans le dernier épisode d’Amazon Prime Video, Prime à Roland‐Garros.

Publié le mardi 9 juin 2026 à 16:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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