Le verdict est tombé pour Valentin Vacherot, un peu moins de deux semaines après avoir déclaré forfait avant le deuxième tour de Roland‐Garros.

Blessé au niveau pied, le Monégasque, 20e joueur mondial, a annoncé son forfait pour toute la saison sur gazon, dont Wimbledon, à cause d’une frac­ture (ou fissure) de fatigue.

🚨 Valentin Vacherot souffre d’une frac­ture de fatigue au pied accom­pa­gnée d’un œdème osseux. 🤕



🗣️🇲🇨 « Le gazon, C’EST MORT. Wimbledon, c’est mort. J’espère être de retour dans un mois et demi afin d’arriver frais pour la deuxième partie de saison. »



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« Le gazon, C’EST MORT. Wimbledon, c’est mort. J’espère être de retour dans un mois et demi afin d’arriver frais pour la deuxième partie de saison », a déclaré le tenant du titre du Masters 1000 de Shanghai dans le dernier épisode d’Amazon Prime Video, Prime à Roland‐Garros.