Alors que la tournée asia­tique vient à peine de commencer avec les deux premiers tour­nois de caté­gorie ATP 250, de nombreux forfaits impor­tants sont déjà à déplorer.

Après Joao Fonseca, qui ne se rendra même pas en Asie et, surtout, Jannik Sinner, forfait pour l’ATP 500 de Pékin, c’est cette fois au tout du récent fina­liste de l’US Open et actuel 4e mondial, Ben Shelton, de se retirer du tournoi de l’ATP 500 Tokyo.

Entry List Update – Atp 500 Tokyo 🇯🇵



OUT : Shelton

IN : Michelsen

NEXT : Tsitsipas pic.twitter.com/TL6SkVuJYr — SpazioTennis (@SpazioTennis) September 25, 2026

Tête de série numéro 2 du tournoi japo­nais derrière Carlos Alcaraz, l’Américain laisse donc la voie libre à celui qu’il venait de battre en quarts de finale du Grand Chelem new‐yorkais.