Alors que la tournée asiatique vient à peine de commencer avec les deux premiers tournois de catégorie ATP 250, de nombreux forfaits importants sont déjà à déplorer.
Après Joao Fonseca, qui ne se rendra même pas en Asie et, surtout, Jannik Sinner, forfait pour l’ATP 500 de Pékin, c’est cette fois au tout du récent finaliste de l’US Open et actuel 4e mondial, Ben Shelton, de se retirer du tournoi de l’ATP 500 Tokyo.
Entry List Update – Atp 500 Tokyo 🇯🇵— SpazioTennis (@SpazioTennis) September 25, 2026
OUT : Shelton
IN : Michelsen
NEXT : Tsitsipas pic.twitter.com/TL6SkVuJYr
Tête de série numéro 2 du tournoi japonais derrière Carlos Alcaraz, l’Américain laisse donc la voie libre à celui qu’il venait de battre en quarts de finale du Grand Chelem new‐yorkais.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 13:40