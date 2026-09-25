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Énorme forfait sur l’ATP 500 de Tokyo, Alcaraz peut souffler

Par
Thomas S
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1938

Alors que la tournée asia­tique vient à peine de commencer avec les deux premiers tour­nois de caté­gorie ATP 250, de nombreux forfaits impor­tants sont déjà à déplorer.

Après Joao Fonseca, qui ne se rendra même pas en Asie et, surtout, Jannik Sinner, forfait pour l’ATP 500 de Pékin, c’est cette fois au tout du récent fina­liste de l’US Open et actuel 4e mondial, Ben Shelton, de se retirer du tournoi de l’ATP 500 Tokyo.

Tête de série numéro 2 du tournoi japo­nais derrière Carlos Alcaraz, l’Américain laisse donc la voie libre à celui qu’il venait de battre en quarts de finale du Grand Chelem new‐yorkais. 

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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