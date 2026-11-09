C’est la grosse infor­ma­tion de ce lundi dans le monde impi­toyable des affaires de la petite balle jaune.

Un peu plus de trois ans après avoir quitté l’équi­pe­men­tier améri­cain, New Balance, pour rejoindre la marque suisse, On, dont Roger Federer est action­naire, Ben Shelton a décidé de faire marche arrière à partir de la saison prochaine en accep­tant un nouveau contrat parti­cu­liè­re­ment lucratif avec « NB ».

En effet, en plus de perce­voir 5 millions de dollars à l’année à partir de 2027, l’ac­tuel 4e joueur mondial touchera 5 millions de plus s’il termine la saison entre la 2e et 10e place mondiale, et 3 supplé­men­taire s’il finit numéro 1 mondial.

EXCLUSIVE : Ben Shelton is leaving On for New Balance. I have all the details on his contract, which starts in January ; why On decided not to match (with direct comments from the brand); and what’s riding on a Shelton‐branded shoe. 🔗⬇️ pic.twitter.com/S4EaACiu2r — Jessica Schiffer (@jessicaschiffer) November 9, 2026

À noter qu’il devrait égale­ment avoir droit à une chaus­sure signa­ture, toujours selon la jour­na­liste qui a révélé l’in­for­ma­tion, Jessica Schiffer.