C’est la grosse information de ce lundi dans le monde impitoyable des affaires de la petite balle jaune.
Un peu plus de trois ans après avoir quitté l’équipementier américain, New Balance, pour rejoindre la marque suisse, On, dont Roger Federer est actionnaire, Ben Shelton a décidé de faire marche arrière à partir de la saison prochaine en acceptant un nouveau contrat particulièrement lucratif avec « NB ».
En effet, en plus de percevoir 5 millions de dollars à l’année à partir de 2027, l’actuel 4e joueur mondial touchera 5 millions de plus s’il termine la saison entre la 2e et 10e place mondiale, et 3 supplémentaire s’il finit numéro 1 mondial.
À noter qu’il devrait également avoir droit à une chaussure signature, toujours selon la journaliste qui a révélé l’information, Jessica Schiffer.
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 18:18