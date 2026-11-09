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Entre Ben Shelton et Roger Federer, c’est déjà terminé

Par
Thomas S
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C’est la grosse infor­ma­tion de ce lundi dans le monde impi­toyable des affaires de la petite balle jaune. 

Un peu plus de trois ans après avoir quitté l’équi­pe­men­tier améri­cain, New Balance, pour rejoindre la marque suisse, On, dont Roger Federer est action­naire, Ben Shelton a décidé de faire marche arrière à partir de la saison prochaine en accep­tant un nouveau contrat parti­cu­liè­re­ment lucratif avec « NB ». 

En effet, en plus de perce­voir 5 millions de dollars à l’année à partir de 2027, l’ac­tuel 4e joueur mondial touchera 5 millions de plus s’il termine la saison entre la 2e et 10e place mondiale, et 3 supplé­men­taire s’il finit numéro 1 mondial. 

À noter qu’il devrait égale­ment avoir droit à une chaus­sure signa­ture, toujours selon la jour­na­liste qui a révélé l’in­for­ma­tion, Jessica Schiffer. 

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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