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Entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Jo‐Wilfried Tsonga a sa préfé­rence : « En terme de jeu, je me sens plus proche de lui »

Par
Jean Muller
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Orphelin de l’Open Parc Auvergne‐Rhône‐Alpes, supprimé du calen­drier ATP depuis 2024, Lyon accueille de nouveau un tournoi 250 à partir de cette saison 2026. Finit la terre battue, place au dur en indoor, dans l’en­ceinte de la LDLC Arena. 

La première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, coor­ga­nisée par Jo‐Wilfried Tsonga et son ancien coach et joueur Thierry Ascione (81e mondial), se tiendra du 19 au 25 octobre prochain.

Dans une capsule vidéo visant à promou­voir le tournoi, le fina­liste 2008 de l’Open d’Australie s’est prêté au jeu des questions‐réponses rapides, à la fin de l’ex­trait. Invité à choisir entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’an­cien cinquième joueur mondial a tranché en faveur de l’Espagnol.

« En terme de jeu, je me sens plus proche d’Alcaraz ».

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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