Orphelin de l’Open Parc Auvergne‐Rhône‐Alpes, supprimé du calendrier ATP depuis 2024, Lyon accueille de nouveau un tournoi 250 à partir de cette saison 2026. Finit la terre battue, place au dur en indoor, dans l’enceinte de la LDLC Arena.
La première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, coorganisée par Jo‐Wilfried Tsonga et son ancien coach et joueur Thierry Ascione (81e mondial), se tiendra du 19 au 25 octobre prochain.
Dans une capsule vidéo visant à promouvoir le tournoi, le finaliste 2008 de l’Open d’Australie s’est prêté au jeu des questions‐réponses rapides, à la fin de l’extrait. Invité à choisir entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’ancien cinquième joueur mondial a tranché en faveur de l’Espagnol.
« En terme de jeu, je me sens plus proche d’Alcaraz ».
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 09:22