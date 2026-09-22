Orphelin de l’Open Parc Auvergne‐Rhône‐Alpes, supprimé du calen­drier ATP depuis 2024, Lyon accueille de nouveau un tournoi 250 à partir de cette saison 2026. Finit la terre battue, place au dur en indoor, dans l’en­ceinte de la LDLC Arena.

La première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, coor­ga­nisée par Jo‐Wilfried Tsonga et son ancien coach et joueur Thierry Ascione (81e mondial), se tiendra du 19 au 25 octobre prochain.

Dans une capsule vidéo visant à promou­voir le tournoi, le fina­liste 2008 de l’Open d’Australie s’est prêté au jeu des questions‐réponses rapides, à la fin de l’ex­trait. Invité à choisir entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’an­cien cinquième joueur mondial a tranché en faveur de l’Espagnol.

« En terme de jeu, je me sens plus proche d’Alcaraz ».