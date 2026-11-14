Qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Stockholm où il affrontera l’Argentin Thiago Tirante ce samedi, Taylor Fritz a été interrogé par un média local après sa victoire contre Lorenzo Musetti en demi‐finale.
Notamment interrogé sur l’adversaire qui le met le plus en difficulté entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Américain a eu du mal à trancher tant que les deux joueurs lui donnent du fil à retordre.
« Ça fait un moment que je n’ai pas affronté Jannik, donc c’est difficile à dire, d’autant plus que je ne regarde pas beaucoup le tennis, pour être honnête. C’est un excellent relanceur, il se déplace très bien et c’est bien sûr un frappeur d’élite. Quant à Carlos, j’ai l’impression qu’il y a des jours où je peux jouer à ce niveau‐là, un peu comme je l’ai fait à Paris, où j’étais en mesure de le battre. J’étais à son niveau lors de ce match, donc c’est sans doute davantage une question de régularité. Je pense que Carlos me met très mal à l’aise quand il joue, à cause de son style de jeu. Il me met plus mal à l’aise que Jannik, mais Jannik a plus de chances de me battre en jouant à ma façon, ce qui veut dire que je me sens à l’aise face à Jannik, mais qu’il arrive quand même à me battre en jouant ainsi. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 13:13