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Entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Taylor Fritz est un peu perdu : « Je me sens à l’aise face à lui, mais il arrive quand même à me battre en jouant à ma façon »

Par
Thomas S
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Qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Stockholm où il affron­tera l’Argentin Thiago Tirante ce samedi, Taylor Fritz a été inter­rogé par un média local après sa victoire contre Lorenzo Musetti en demi‐finale.

Notamment inter­rogé sur l’ad­ver­saire qui le met le plus en diffi­culté entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Américain a eu du mal à tran­cher tant que les deux joueurs lui donnent du fil à retordre. 

« Ça fait un moment que je n’ai pas affronté Jannik, donc c’est diffi­cile à dire, d’autant plus que je ne regarde pas beau­coup le tennis, pour être honnête. C’est un excellent relan­ceur, il se déplace très bien et c’est bien sûr un frap­peur d’élite. Quant à Carlos, j’ai l’impression qu’il y a des jours où je peux jouer à ce niveau‐là, un peu comme je l’ai fait à Paris, où j’étais en mesure de le battre. J’étais à son niveau lors de ce match, donc c’est sans doute davan­tage une ques­tion de régu­la­rité. Je pense que Carlos me met très mal à l’aise quand il joue, à cause de son style de jeu. Il me met plus mal à l’aise que Jannik, mais Jannik a plus de chances de me battre en jouant à ma façon, ce qui veut dire que je me sens à l’aise face à Jannik, mais qu’il arrive quand même à me battre en jouant ainsi. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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