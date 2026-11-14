Qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Stockholm où il affron­tera l’Argentin Thiago Tirante ce samedi, Taylor Fritz a été inter­rogé par un média local après sa victoire contre Lorenzo Musetti en demi‐finale.

Notamment inter­rogé sur l’ad­ver­saire qui le met le plus en diffi­culté entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Américain a eu du mal à tran­cher tant que les deux joueurs lui donnent du fil à retordre.

« Ça fait un moment que je n’ai pas affronté Jannik, donc c’est diffi­cile à dire, d’autant plus que je ne regarde pas beau­coup le tennis, pour être honnête. C’est un excellent relan­ceur, il se déplace très bien et c’est bien sûr un frap­peur d’élite. Quant à Carlos, j’ai l’impression qu’il y a des jours où je peux jouer à ce niveau‐là, un peu comme je l’ai fait à Paris, où j’étais en mesure de le battre. J’étais à son niveau lors de ce match, donc c’est sans doute davan­tage une ques­tion de régu­la­rité. Je pense que Carlos me met très mal à l’aise quand il joue, à cause de son style de jeu. Il me met plus mal à l’aise que Jannik, mais Jannik a plus de chances de me battre en jouant à ma façon, ce qui veut dire que je me sens à l’aise face à Jannik, mais qu’il arrive quand même à me battre en jouant ainsi. »