Les joueurs qui ont déjà affronter les trois monstres que sont Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer savent sûre­ment mieux que quiconque à quel point ces joueurs sont diffi­ciles à battre.

Le jeune retraité Steve Johnson (ancien 21e mondial), qui a eu la chance d’af­fronter les trois légendes au cours de sa carrière, a récem­ment donné son avis celui des trois qui était le moins compliqué à affronter.

Dans le podcast Nothing Major, Johnson a déclaré que jouer Federer ou Nadal était un pur calvaire, alors que Djokovic vous laissez au moins jouer au tennis.

« Entre Roger, Rafa et Novak, c’est évidem­ment une décla­ra­tion folle, mais Novak est le plus facile à jouer des trois tout simple­ment parce qu’il vous laisse jouer au tennis. Roger s’avance et vous étouffe, Rafa vous malmène sur le court et Novak vous fait rater vos cibles, qui deviennent si petites qu’il devient presque impos­sible de les toucher. »