Entre Federer, Nadal et Djokovic, Schwartzman a fait son choix : « Il est impeccable partout ! »

Interrogé par ESPN sur le fameux débat du GOAT (meilleur joueur de tous les temps), Diego Schwartzman a estimé que les tour­nois du Grand Chelem ne pouvaient pas être l’ar­gu­ment prin­cipal. Fan reven­diqué de Roger Federer, l’Argentin a donc choisi le Suisse notam­ment pour son compor­te­ment hors du court.

« Pour moi, il ne s’agit pas seule­ment des titres du Grand Chelem. Je regarde beau­coup de choses, y compris en dehors du court. Roger est le joueur qui génère le plus d’en­thou­siasme chez les fans. Il est gentil avec tout le monde, on peut l’en­tendre parler en espa­gnol, en italien ou en fran­çais. Il a quatre enfants, mais il s’en­traîne tous les jours. Le matin, il frappe avec vous sur le court de tennis et l’après‐midi, il s’ha­bille pour un événe­ment dans le centre ville. Il est impec­cable partout ! Les autres sont géniaux dans presque tout aussi, mais je trouve qu’il a un peu plus de charisme. »