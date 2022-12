Quasi systé­ma­ti­que­ment dans l’his­toire du tennis, un numéro 1 mondial compte un Grand Chelem dans son palmarès. Sauf pour Marcelo Rios. Mais s’il devait faire un choix entre l’un des deux, Casper Ruud, actuel­le­ment 3e au clas­se­ment ATP, opte­rait évidem­ment pour un sacre majeur.

« Mon objectif doit être de gagner un Grand Chelem, le trophée est quelque chose que vous pouvez garder pour toujours. Cependant, la place de numéro un est quelque chose que vous pouvez garder tempo­rai­re­ment, mais pas pour toujours. Pour moi et pour beau­coup d’autres joueurs, le plus grand objectif est d’es­sayer de gagner un Grand Chelem », a déclaré le fina­liste de Roland‐Garros et de l’US Open en 2022.