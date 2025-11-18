Le probable forfait de Carlos Alcaraz à la phase finale de la Coupe Davis confirme que l’Espagnol et son jeu tout en explo­si­vité est exposé plus que d’autres joueurs à certaines blessures.

Et ce critère devrait être celui à prendre en compte par son staff mais surtout son agent pour éviter de faire trop jouer Carlitos. On rappelle qu’il s’est engagé à faire une exhi­bi­tion en Floride en Décembre, encore un choix très discutable.

Il est clair que si l’Espagnol veut rester dans la course, et aussi pouvoir « mater » régu­liè­re­ment Jannik Sinner il faudra qu’il soit constam­ment au taquet physi­que­ment. S’il est clair que dans les autres secteurs du jeu son talent est supé­rieur à celui de l’Italien qui manque de main et de sûreté dans le petit jeu, Carlos ne peut prendre le dessus que lors­qu’il n’a pas le moindre petit bobo.

Après, on sait aussi que Jannik est un acharné, un bour­reau de travail. Il sait parfai­te­ment où se se situe ses carences et ce qu’il doit faire pour avancer.

Côté espa­gnol, on a plus l’im­pres­sion que le staff tente de gérer Alcaraz plutôt que de le guider vers une vraie piste…