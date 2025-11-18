Le probable forfait de Carlos Alcaraz à la phase finale de la Coupe Davis confirme que l’Espagnol et son jeu tout en explosivité est exposé plus que d’autres joueurs à certaines blessures.
Et ce critère devrait être celui à prendre en compte par son staff mais surtout son agent pour éviter de faire trop jouer Carlitos. On rappelle qu’il s’est engagé à faire une exhibition en Floride en Décembre, encore un choix très discutable.
Il est clair que si l’Espagnol veut rester dans la course, et aussi pouvoir « mater » régulièrement Jannik Sinner il faudra qu’il soit constamment au taquet physiquement. S’il est clair que dans les autres secteurs du jeu son talent est supérieur à celui de l’Italien qui manque de main et de sûreté dans le petit jeu, Carlos ne peut prendre le dessus que lorsqu’il n’a pas le moindre petit bobo.
Après, on sait aussi que Jannik est un acharné, un bourreau de travail. Il sait parfaitement où se se situe ses carences et ce qu’il doit faire pour avancer.
Côté espagnol, on a plus l’impression que le staff tente de gérer Alcaraz plutôt que de le guider vers une vraie piste…
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 10:22