En 2024, Jannik Sinner (vain­queur de l’Open d’Australie et de l’US Open) et Carlos Alcaraz (titré à Roland‐Garros et à l’US Open) se sont partagés les titres du Grand Chelem.

Qu’en sera‐t‐il en lors de la saison 2025 ? Le consul­tant d’Eurosport, Tim Henman, a sa petite idée.

« Je pense qu’Alcaraz va gagner plus de Grands Chelems en 2025 que Sinner », a estimé l’an­cien numéro 4 mondial.

L’un des deux cadors du circuit aura l’oc­ca­sion de prendre l’as­cen­dant dans moins d’un mois, lors de l’Open d’Australie (12 au 26 janvier), où Sinner tentera de défendre son titre.