Seul joueur du tournoi à avoir réussi à prendre un set à Novak Djokovic lors de la victoire de ce dernier à l’Open d’Australie, Enzo Couacaud, inter­viewé par nos confrères de Tennis Actu, est une nouvelle fois revenu sur la fameuse bles­sure du Serbe à la jambe gauche lors de cette quin­zaine australienne.

Vraisemblablement victime d’une déchi­rure muscu­laire de 3 centi­mètres aux ischio‐jambiers (même si cette infor­ma­tion n’a été offi­ciel­le­ment révélée que par Craig Tiley, le direc­teur de l’Open d’Australie, et non par le numéro un mondial lui‐même ou son entou­rage), Djokovic attire les doutes notam­ment de la part du joueur fran­çais qui cite les exemples de Rafael Nadal et de Kylian Mbappé pour étayer son propos

« C’est dur de répondre. C’est la première fois que je le jouais. Entre la télé et la réalité, rien à voir. Après… la bles­sure qu’il dit avoir, elle est impor­tante, et beau­coup d’athlètes combat­tifs ne peuvent pas conti­nuer avec la même chose. Nadal a eu une lésion, il ne pouvait plus courir. Là, Mbappé est out deux semaines. On parle des plus grands athlètes, pas de ceux qui n’ont pas accès aux soins ou au meilleur maté­riel. Difficile de croire qu’un seul sur terre y arrive (…) Je n’ai ni son niveau, ni ses soins, ni son corps… Mais quand tu prends les exemples de Nadal ou Mbappé, mais surtout Rafa, avec une lésion à Wimbledon, il ne pouvait même pas servir. Il est dur au mal… Quand tu vois les plus grands qui ne peuvent pas mettre les pieds sur le terrain, et un autre qui gagne un Grand Chelem en jouant tous les jours pendant 15 jours… Ça parait quand même un peu tiré par les cheveux. Entre avoir une douleur chro­nique ou une lésion, ce n’est pas pareil. Il y a des petits trucs qui ne me paraissent pas logiques. »