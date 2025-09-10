AccueilATPEscudé : "Aujourd'hui, c'est encore Djokovic mais le troisième homme à venir...
ATP

Escudé : « Aujourd’hui, c’est encore Djokovic mais le troi­sième homme à venir derrière Alcaraz et Sinner, ce serait poten­tiel­le­ment Ben Shelton »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

84

Ex‐17e mondial et actuel consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé pense que Ben Shelton pour­rait devenir le « troi­sième homme » derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Il fait un bel été, il est surpre­nant depuis un petit moment. Même sur terre battue, je ne l’at­ten­dais pas à ce niveau‐là aussi vite. A l’US Open, il était celui sur lequel je misais pour aller dans le dernier carré et, pour­quoi pas, créer une surprise face à un Alcaraz ou un Sinner. Mais ce n’est pas encore avéré en termes de résul­tats et de clas­se­ment. Effectivement, Djokovic est encore le troi­sième homme aujourd’hui mais le troi­sième homme à venir, ce serait poten­tiel­le­ment Ben Shelton. »

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 10:44

Article précédent
Bertolucci sur la victoire d’Alcaraz contre Sinner : « Ils ne comprennent pas. Jannik n’avait pas grand‐chose à faire et ce n’est pas une ques­tion de chiffres ou de pourcentages »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.