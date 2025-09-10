Ex‐17e mondial et actuel consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé pense que Ben Shelton pourrait devenir le « troisième homme » derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il fait un bel été, il est surprenant depuis un petit moment. Même sur terre battue, je ne l’attendais pas à ce niveau‐là aussi vite. A l’US Open, il était celui sur lequel je misais pour aller dans le dernier carré et, pourquoi pas, créer une surprise face à un Alcaraz ou un Sinner. Mais ce n’est pas encore avéré en termes de résultats et de classement. Effectivement, Djokovic est encore le troisième homme aujourd’hui mais le troisième homme à venir, ce serait potentiellement Ben Shelton. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 10:44