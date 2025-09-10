Ex‐17e mondial et actuel consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé pense que Ben Shelton pour­rait devenir le « troi­sième homme » derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Il fait un bel été, il est surpre­nant depuis un petit moment. Même sur terre battue, je ne l’at­ten­dais pas à ce niveau‐là aussi vite. A l’US Open, il était celui sur lequel je misais pour aller dans le dernier carré et, pour­quoi pas, créer une surprise face à un Alcaraz ou un Sinner. Mais ce n’est pas encore avéré en termes de résul­tats et de clas­se­ment. Effectivement, Djokovic est encore le troi­sième homme aujourd’hui mais le troi­sième homme à venir, ce serait poten­tiel­le­ment Ben Shelton. »