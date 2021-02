Le joueur fran­çais le mieux clas­sé à l’ATP Gaël Monfils (11e) avait récem­ment annon­cé s’attacher des ser­vices de l’ancien coach de Thiem, Günter Bresnik. Un choix aus­si sur­pre­nant qu’ambitieux. Dans l’excellent article de Maxime Battistella pour Eurosport consa­cré sur ce nou­veau duo, Nicolas Escudé fait part de son enthou­siasme mais ne veut pas s’enflammer :

« C’est un très bon choix, mais sur­pre­nant. Ce qui va être inté­res­sant de savoir, c’est com­bien de temps Günter va être au côté de Gaël. S’il joue le rôle d’une tierce per­sonne, d’un conseiller sur une petite dizaine de semaines dans l’année comme ça se fait régu­liè­re­ment sur le cir­cuit, à mon sens, Günter n’apportera pas la pleine mesure de ses connais­sances à Gaël. J’espère juste que cette nou­velle col­la­bo­ra­tion, c’est réel­le­ment pour aller cher­cher quelque chose, plus que pour se don­ner bonne conscience. Et dire dans un sens : ‘Voilà, je prends Günter, je fais le job.’ Non, c’est une part du job ».

Premiers élé­ments de réponse lors de ce mois de février explo­sif pour le fran­çais qui enchaîne l’ATP Cup et l’Open d’Australie sur trois semaines.