Au cours d’une petite inter­view accordée à L’Équipe ce mardi pour faire le bilan du Rolex Paris Masters, Nicolas Escudé, le Directeur Technique National, a reconnu que l’Américain Sebastian Korda, actuel 39e joueur mondial, était l’un de ses joueurs préférés. Sous le charme, le DTN le voit même se battre pour un titre du Grand Chelem à l’avenir.

« J’aime tout chez Korda ! Je me suis régalé à regarder son match contre Medvedev. En fait, je me régale chaque fois que je le vois jouer. Ce gamin a tout. J’enlève le mental, parce qu’il est encore jeune, mais, pour le reste, c’est impres­sion­nant. Ça va très vite des deux côtés, il a le service, le slice de revers, le revers à deux mains ultra‐solide. Et surtout, il sent super bien le jeu. C’est le propre des tout meilleurs, ils sont les plus forts parce qu’ils sentent le jeu à la perfec­tion. Lui a toutes les armes pour résoudre les problé­ma­tiques qui vont se présenter à lui. Je crois qu’il se retrou­vera un jour en posi­tion d’aller cher­cher un Grand Chelem. »