La guéguerre entre les fans de Jannik Sinner et de Carlos Alcaraz ne peut plus perdurer selon José Moron.

D’après ses mots partagés sur les réseaux sociaux, le rédac­teur en chef de Punto De Break craint que les admi­ra­teurs Italiens et Espagnols ne consacrent trop de temps à une compé­ti­tion futile, plutôt que de profiter du niveau de jeu extra­or­di­naire proposé par l’un et l’autre.

Un senti­ment de déjà vu selon le jour­na­liste Espagnol avec la riva­lité Federer‐Nadal.

Los aficio­nados de Nadal y Federer tuvieron que darse más de 10 años para dejar las peleas e insultos a un lado.



Terminaron abrazán­dose, viendo cómo sus dos ídolos se despedían de noso­tros.



Entendieron que uno no era lo mismo sin el otro. Que se pelearon entre ellos… pic.twitter.com/Ir7r6RhuqR — José Morón (@jmgmoron) June 11, 2025

« Les fans de Nadal et Federer ont dû se donner plus de 10 ans pour mettre de côté leurs querelles et leurs insultes. Ils ont fini par se serrer dans les bras, regar­dant leurs deux idoles nous dire au revoir. Ils ont compris que l’un n’était pas pareil sans l’autre. Ils se sont battus en vain, car ils auraient dû les appré­cier, et non les radi­ca­liser à essayer de savoir qui était le meilleur et qui gagne­rait le plus. On vit la même chose en ce moment. Les Italiens et les Espagnols disent tout et n’im­porte quoi sur Sinner et Alcaraz. Ils ne comprennent pas que l’un ne serait pas pareil sans l’autre. Qu’ils se poussent mutuel­le­ment à s’amé­liorer et se motivent à travailler plus dur, qu’ils se respectent, ce que ces fans ne font pas. Espérons qu’il ne leur faudra pas encore 10 ans pour réaliser que c’est de cela qu’il s’agit : profiter du voyage. »