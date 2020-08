Roberto Bautista a remporté ce mercredi soir son quart de finale face à Daniil Medvedev 1-6, 6-4, 6-3, alors que ce dernier apparaissait très en forme depuis le début du tournoi. Après avoir été impuissant lors du premier set, Roberto est revenu à la surprise générale pour l’emporter.

L’Espagnol, douzième joueur mondial au classement ATP, serait-il sous estimé ? Novak Djokovic qui l’affrontera en demi-finales a assuré que c’était « l’un des joueurs les plus sous-cotés du circuit. »

Le Russe a aussi répondu à la question après sa défaite. « Roberto est un joueur de tennis très solide qui sait très bien ce qu’il fait sur le court. Il sait gagner des matchs et en gagne beaucoup chaque année. Il connaît ses forces et ses faiblesses et essaie de tirer le meilleur parti de toutes ses vertus en jouant très intelligemment. Il est un joueur de premier niveau et il battra sûrement plusieurs des meilleurs joueurs de tennis du circuit. Bien qu’il ne soit pas dans le top cinq et pas dans les poules de beaucoup pour se battre pour le Grand Chelem, il peut vous causer beaucoup de problèmes dans certains matchs », a assuré Medvedev, élogieux envers Bautista Agut.