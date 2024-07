Ancien agent de manager d’Alexander Zverev et désor­mais aux côtés de Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz ou encore Sebastian Korda, Patricio Apey a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il évoque l’avenir du tennis masculin après l’ère du Big 3.

Et selon lui, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont tout pour succéder à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Regardez Carlos Alcaraz, tout le monde aime ce gamin. Et il n’est pas seul. Voici un jeune homme qui joue un tennis de qualité. Il se lève le matin et il est humble, atten­tionné et poli avec tout le monde. Soyons heureux qu’il soit dans notre sport. Jannik Sinner est le même. C’est un homme adorable, adorable, adorable. Vous avez ces deux‐là et nous ne savons pas s’ils sont prêts à remplacer Federer, Nadal et Djokovic. Est‐ce que l’un d’eux sera aussi bon que Djokovic et gagnera autant de trophées que lui ? C’est peu probable, mais cela se déci­dera au cours des 65 prochains Grands Chelems. Ce que nous avons main­te­nant est diffé­rent. Les nouveaux acteurs sont dyna­miques, ils peuvent être contro­versés et il y a toujours de la place pour des acteurs diffé­rents dans tout bon film. »