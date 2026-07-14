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« Est‐ce que Djokovic rega­gnera un Grand Chelem ? La réponse est très simple : s’il doit jouer Sinner et/ou Alcaraz, il n’y arri­vera pas », estime Benoît Maylin

Par
Thomas S
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La ques­tion brûle les lèvres de tous les fans de tennis et plus préci­sem­ment ceux de Novak Djokovic : le Serbe parviendra‐t‐il à remporter un 25e tournoi du Grand Chelem avant la fin de sa carrière.

Finaliste à l’Open d’Australie, battu par Carlos Alcaraz, et demi‐finaliste à Wimbledon, défait par Jannik Sinner, la réponse est caté­go­rique pour notre confrère Benoît Maylin, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

« La réponse est très, très simple pour moi. De toute façon, Novak Djokovic ne gagnera pas un Grand Chelem s’il doit jouer Sinner et/ou Alcaraz. Mais si les deux sont éliminés, aujourd’hui, oui, Djokovic peut peut‐être gagner un tournoi du Grand Chelem. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 18:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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