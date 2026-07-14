La ques­tion brûle les lèvres de tous les fans de tennis et plus préci­sem­ment ceux de Novak Djokovic : le Serbe parviendra‐t‐il à remporter un 25e tournoi du Grand Chelem avant la fin de sa carrière.

Finaliste à l’Open d’Australie, battu par Carlos Alcaraz, et demi‐finaliste à Wimbledon, défait par Jannik Sinner, la réponse est caté­go­rique pour notre confrère Benoît Maylin, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

😔 « Djokovic ne gagnera pas un Grand Chelem s’il doit jouer Sinner ou Alcaraz »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/Tx4uEsxTTv — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 11, 2026

« La réponse est très, très simple pour moi. De toute façon, Novak Djokovic ne gagnera pas un Grand Chelem s’il doit jouer Sinner et/ou Alcaraz. Mais si les deux sont éliminés, aujourd’hui, oui, Djokovic peut peut‐être gagner un tournoi du Grand Chelem. »