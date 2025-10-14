AccueilATP"Est-ce que quelqu'un peut m’expliquer pourquoi Valentin Vacherot est Monégasque, et pas...
« Est‐ce que quel­qu’un peut m’expliquer pour­quoi Valentin Vacherot est Monégasque, et pas Français ? C’est de la trahison. C’est trop injuste », ironise Benoît Maylin

Thomas S
Par Thomas S

-

66

Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial, Valentin Vacherot a réalisé un exploit unique et histo­rique. Mais malheu­reu­se­ment pour la France, Valentin s’est fait natu­ra­liser moné­gasque il y a quelques années alors qu’il jouait sous le drapeau trico­lore en juniors.

Un énorme regret pour notre confrère Benoît Maylin qui a réalisé une vidéo pleine d’hu­mour à ce sujet : 

« Est‐ce que quelqu’un peut m’expliquer pour­quoi Valentin Vacherot est Monégasque, et pas Français ?! C’est de la trahison, c’est trop injuste », a notam­ment ironisé Benoît. 

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 16:16

