Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial, Valentin Vacherot a réalisé un exploit unique et historique. Mais malheureusement pour la France, Valentin s’est fait naturaliser monégasque il y a quelques années alors qu’il jouait sous le drapeau tricolore en juniors.
Un énorme regret pour notre confrère Benoît Maylin qui a réalisé une vidéo pleine d’humour à ce sujet :
😡 « Valentin Vacherot, tu as trahi la France ! »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 14, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/CQ3C3fj8zb
« Est‐ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi Valentin Vacherot est Monégasque, et pas Français ?! C’est de la trahison, c’est trop injuste », a notamment ironisé Benoît.
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 16:16