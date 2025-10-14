Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial, Valentin Vacherot a réalisé un exploit unique et histo­rique. Mais malheu­reu­se­ment pour la France, Valentin s’est fait natu­ra­liser moné­gasque il y a quelques années alors qu’il jouait sous le drapeau trico­lore en juniors.

Un énorme regret pour notre confrère Benoît Maylin qui a réalisé une vidéo pleine d’hu­mour à ce sujet :

😡 « Valentin Vacherot, tu as trahi la France ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/CQ3C3fj8zb — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 14, 2025

« Est‐ce que quelqu’un peut m’expliquer pour­quoi Valentin Vacherot est Monégasque, et pas Français ?! C’est de la trahison, c’est trop injuste », a notam­ment ironisé Benoît.