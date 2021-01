A 34 ans, Rafa n’en finit plus d’écrire sa légende. Depuis la publication du classement ATP de ce lundi, l’Espagnol vient d’entamer sa 800ème semaine consécutive parmi le top 10 mondial. C’est évidemment un record, devant les 789 de Jimmy Connors et les 734 de son éternel rival, Roger Federer.

C’est bien simple, depuis qu’il a fait son entrée dans le top 10, le 25 avril 2005, le « Taureau de Manacor » n’en est jamais sorti. Nadal était alors à peine majeur, et n’était plus qu’à quelques mois de remporter son premier tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros. Depuis, en 15 ans, il a passé la majorité de son temps au sommet de la hiérarchie mondiale (209 semaines) ou à la 2ème place (361 semaines). Et c’est encore loin d’être fini…