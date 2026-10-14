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Et si Gaël Monfils avait déjà disputé son dernier match ?

Par
Antoine Trupiano
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Gaël Monfils n’a plus disputé le moindre match depuis l’US Open, mais il était encore inscrit à plusieurs tour­nois avant de tirer défi­ni­ti­ve­ment sa révé­rence, notam­ment à l’ATP 250 de Lyon et, bien évidem­ment, au Rolex Paris Masters.

Cependant, une tout autre infor­ma­tion est tombée sur les réseaux sociaux ce mardi soir. En effet, le Français figu­re­rait désor­mais sur la liste des joueurs retraités de l’agence anti­do­page, un élément qui laisse forte­ment penser qu’il ne rejouera plus en compé­ti­tion offi­cielle sur le circuit.

Une drôle de manière de mettre un terme à une carrière aussi spec­ta­cu­laire. « La Monf », qui a tant fait vibrer les spec­ta­teurs pari­siens, aurait sans doute mérité un dernier show devant son public, même si ce n’est plus à Bercy, une enceinte dans laquelle il a écrit quelques‐unes des plus belles pages de sa carrière.

Reste désor­mais à attendre une prise de parole du Français, qui devrait certai­ne­ment s’ex­primer dans les prochains jours pour éclaircir la situa­tion et expli­quer les raisons de cette fin de carrière pour le moins inattendue.

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 08:06

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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