Gaël Monfils n’a plus disputé le moindre match depuis l’US Open, mais il était encore inscrit à plusieurs tour­nois avant de tirer défi­ni­ti­ve­ment sa révé­rence, notam­ment à l’ATP 250 de Lyon et, bien évidem­ment, au Rolex Paris Masters.

Cependant, une tout autre infor­ma­tion est tombée sur les réseaux sociaux ce mardi soir. En effet, le Français figu­re­rait désor­mais sur la liste des joueurs retraités de l’agence anti­do­page, un élément qui laisse forte­ment penser qu’il ne rejouera plus en compé­ti­tion offi­cielle sur le circuit.

Gael Monfils won’t play the Paris Masters.



His last tour­na­ment was the US Open. https://t.co/xtBY0MaptE — José Morgado (@josemorgado) October 13, 2026

Une drôle de manière de mettre un terme à une carrière aussi spec­ta­cu­laire. « La Monf », qui a tant fait vibrer les spec­ta­teurs pari­siens, aurait sans doute mérité un dernier show devant son public, même si ce n’est plus à Bercy, une enceinte dans laquelle il a écrit quelques‐unes des plus belles pages de sa carrière.

Reste désor­mais à attendre une prise de parole du Français, qui devrait certai­ne­ment s’ex­primer dans les prochains jours pour éclaircir la situa­tion et expli­quer les raisons de cette fin de carrière pour le moins inattendue.