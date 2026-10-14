Gaël Monfils n’a plus disputé le moindre match depuis l’US Open, mais il était encore inscrit à plusieurs tournois avant de tirer définitivement sa révérence, notamment à l’ATP 250 de Lyon et, bien évidemment, au Rolex Paris Masters.
Cependant, une tout autre information est tombée sur les réseaux sociaux ce mardi soir. En effet, le Français figurerait désormais sur la liste des joueurs retraités de l’agence antidopage, un élément qui laisse fortement penser qu’il ne rejouera plus en compétition officielle sur le circuit.
Une drôle de manière de mettre un terme à une carrière aussi spectaculaire. « La Monf », qui a tant fait vibrer les spectateurs parisiens, aurait sans doute mérité un dernier show devant son public, même si ce n’est plus à Bercy, une enceinte dans laquelle il a écrit quelques‐unes des plus belles pages de sa carrière.
Reste désormais à attendre une prise de parole du Français, qui devrait certainement s’exprimer dans les prochains jours pour éclaircir la situation et expliquer les raisons de cette fin de carrière pour le moins inattendue.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 08:06