Un quart de finale du Grand Chelem apporte recon­nais­sance, expé­rience, points de clas­se­ment et surtout beau­coup d’argent. Comme c’est arrivé à Tomás Martín Etcheverry à Roland Garros. L’Argentin a remporté de loin le chèque le plus juteux de sa carrière : près de 390.000 euros. Une chose très impor­tante pour l’Argentin ainsi que pour tous ses compa­triotes comme il l’a expliqué à Clay Magazine.

CLAY Tenis : « Qu’est‐ce que les joueurs de tennis argen­tins ont dans leur ADN ? Ils sont toujours là pour se battre, de nouveaux noms appa­raissent toujours dans les Challengers. Plusieurs avec de grandes histoires d’efforts. »

Etcheverry : « Bonne ques­tion. Nous avons toujours produit des joueurs sans aide écono­mique, ce qui est très impor­tant. Le fait que cela nous coûte si cher nous renforce égale­ment. Nous sommes des joueurs très durs, qui ne lâchent aucune balle. Cela paie à long terme. Beaucoup de joueurs commencent à jouer grâce à l’aide d’Horacio de la Peña et de Dove Men+Care, qui ont orga­nisé de nombreux tour­nois. Il y en aura d’autres et cela chan­gera la situa­tion non seule­ment de l’Argentine, mais aussi de l’Amérique du Sud. »