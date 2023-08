L’américain Christopher Eubanks est une sorte d’hyperactif du tennis : lorsqu’il ne joue pas, au lieu de prendre une pause, il enfile sa veste de commen­ta­teur de matchs. C’est au sein de Tennis Channel que le joueur de 26 ans a gagné sa place de consul­tant. Une expé­rience, qui pour lui, n’est pas du tout étran­gère à sa carrière sportive :

« Je pense vrai­ment qu’il doit y avoir une corré­la­tion entre mes passages à Tennis Channel et beau­coup de résul­tats que j’ai obtenus depuis. Vous dites au spec­ta­teur des choses que vous voyez, mais c’est presque comme si vous étiez un peu plus conscient de tous ces joueurs qui font un très bon travail.

Donc, quand j’ex­plique aux télé­spec­ta­teurs, je peux aussi me dire me dire « Hé, ce sont des choses que je dois faire en match. » Et au cours d’un match, quand vient le temps de résoudre un peu les problèmes, je suis capable d’avoir un point de vue objectif, je pense que cela a défi­ni­ti­ve­ment aidé ma capa­cité à résoudre les problèmes tout au long des matchs. »