Entre Novak Djokovic qui parle de « conditions extrêmes » sur l’organisation et Rafael Nadal qui n’a pas envie de se rendre à New York pour l’instant, l’US Open suscite de nombreuses interrogations. Dan Evans, actuellement 28e mondial, a été interrogé par la BBC sur ce débat et adresse une critique à Novak Djokovic et Rafael Nadal : « C’est un moment où les joueurs devraient vraiment se rassembler, s’unir et Novak et Rafa devraient chercher à aider ces joueurs moins bien classés afin qu’ils obtiennent vraiment une bonne « paie ». Ce n’est pas qu’une question d’argent, il y a la santé qui est en jeu ici. Maintenant, si c’est assez sûr pour venir (à New York), avoir juste un entraîneur n’est pas une raison suffisante pour ne pas disputer le tournoi à mon avis. »

Le Britannique fait allusion à la sortie médiatique du numéro 1 mondial qui a déclaré : « Nous n’aurions pas accès à Manhattan, nous devrions dormir dans des hôtels à côté de l’aéroport et être testés deux à trois fois par semaine. Nous pourrions amener une seule personne du staff, ce qui est tout simplement impossible. Nous avons besoin d’un coach, d’un préparateur physique, d’un kiné… Tout ça me paraît très compliqué.«

Le natif de Birmingham poursuit sur ce sujet : « Je ne pense pas qu’avoir une seule personne dans son équipe soit un si grand problème. La majorité des joueurs voyagent qu’avec un seul entraîneur, tout le monde ne voyage pas avec un entraîneur, un préparateur physique comme l’a dit Novak. Son argument n’est pas valable pour le reste des joueurs, sauf pour les joueurs de très haut niveau. »