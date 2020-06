Suspendu un an pour dopage après avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Barcelone en avril 2017, le Britannique Daniel Evans s’est depuis définitivement rangé et a même atteint le meilleur classement de sa carrière en début d’année 2020 avec une très belle 28e place mondiale. Interrogé par le site Tennis365, le joueur de 30 ans est revenu sur cette épisode douloureux où il a dû gérer pendant des mois une grande colère envers lui-même.

« Pendant certaines périodes de l’interdiction, vous êtes vraiment dégoûté de ce que vous avez fait, mais vous devez malgré tout continuer à vous battre. Maintenant, je me sens juste reconnaissant quand j’entre sur un court. Quand j’ai rencontré le psychologue du sport pour la première fois, il a dit que j’étais probablement l’une des personnes les plus en colère à qui il ait jamais parlé. C’est juste que j’avais été banni, il y allait forcément avoir de la colère envers vous-même et vos actions. J’ai quitté les réseaux sociaux quand c’est arrivé. J’étais inquiet de ce que mes pairs penseraient et des gens qui regarderaient. Mais cela s’est rapidement dissipé. Tous les joueurs étaient vraiment gentils. Personne ne m’a jamais rien dit de mal. »