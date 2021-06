Daniel Evans joue en ce moment le tournoi du Queen’s. Il s’est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire contre Adrian Mannarino (6–4, 7–6[7]). En confé­rence de presse, le Britannique est revenu sur sa rela­tion avec un certain Roger Federer. Dan était d’ailleurs le premier adver­saire que le Maestro avait affronté pour son retour. En tout cas, le 25ème joueur mondial semble appré­cier la person­na­lité du Suisse.

« Le plus grand compli­ment est que vous ne vous sentez pas étrange quand vous lui parlez parce que c’est une personne détendue avec qui je peux parler de la plupart des choses. De plus, son équipe a toujours été très bonne avec moi et nous avons eu des discus­sions à la fin comme je le fais avec n’im­porte quel joueur. Quand je m’en­traîne avec lui, je ne pense pas le faire avec un homme de 39 ans parce qu’il continue de s’en­traîner aussi dur que jamais . Oui, je suppose qu’il est un peu plus mature maintenant. »