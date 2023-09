« Djokovic veut augmenter ses chiffres et ses records car il sait qu’il ne sera pas aussi popu­laire que Roger et Rafa dans le monde », affir­mait l’an­cienne coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, dans le dernier épisode de son podcast.

Sur Twitter, la légende Chris Evert a réagi à la décla­ra­tion très commentée et criti­quée par les fans du Serbe de l’ex‐numéro 1 mondiale en double.

To me, it doesn’t really matter where his moti­va­tion to win comes from, the fact is, he’s passing the other two and should be admired for his achie­ve­ments and his records….🤷‍♀️💪 https://t.co/0uJMktE7FR