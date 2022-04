Blessé à une côte depuis le 19 mars dernier, Rafael Nadal doit respecter une période de 4 à 6 semaines de repos à compter de cette date. Forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo qui débute ce dimanche 10 avril et très proba­ble­ment pour le tournoi de Barcelone prévu la semaine suivante, le Majorquin pour­rait retrouver la compé­ti­tion à l’occasion du Masters 1000 de Madrid début mai.

Questionnée au sujet de cette période d’ab­sence, l’an­cienne numéro une mondiale et désor­mais consul­tante, Chris Evert, estime qu’elle peut même être béné­fique pour lui.

« Il avait cette série de tant de tour­nois et de tant de victoires, et il a fait un merveilleux début d’année 2022. Je pense que cette bles­sure est un contre­temps. Je pense qu’à chaque fois que Rafa a pu se reposer et prendre du temps libre, c’était du bonus et positif pour lui. Ce qui entre en ligne de compte, ce sont les années, les années et les années précé­dentes. Ce n’est pas seule­ment ce qui s’est passé il y a trois ou quatre semaines. Il a une myriade, ou une abon­dance, d’ex­pé­rience et de confiance après avoir passé des années et des années à se sortir de matchs diffi­ciles et à être numéro un mondial. Je ne pense pas que la partie mentale l’af­fec­tera. Il a mis son corps à rude épreuve ces 20 dernières années et je pense que le plus impor­tant pour l’ins­tant est de s’as­surer qu’il est en bonne santé, surtout lorsque vous jouez trois sets sur cinq. Surtout quand vous jouez un Grand Chelem, sept matchs à gagner, et surtout quand les autres joueurs jouent bien. Je pense qu’il est crucial qu’il soit à 100% en bonne santé s’il espère gagner Roland‐Garros. »