Consultante pour la BBC sur toute la quin­zaine londo­nienne, la légende Chris Evert s’est exprimé sur le cas Roger Federer, sèche­ment éliminé en quarts de finale de Wimbledon par Hubert Hurkacz. Répondant à une ques­tion sur la possi­bi­lité de revoir le Suisse jouer à haut niveau et se battre pour les plus grands titres, l’Américaine estime que ce sera forcé­ment très diffi­cile pour lui.

« Je pense juste que lorsque vous vieillissez et que vous êtes sur la tournée depuis 20 ans, vous arrivez à un point où cela vous ronge et vous avez forcé­ment plus de jours où vous n’avez pas vrai­ment envie de vous donner à 100%. Ce n’était pas seule­ment son jeu, il semblait juste qu’il était un peu fatigué. Et c’est une grande déci­sion pour lui, il a 40 ans. Le tennis a été la moitié de sa vie. S’il veut revenir au top, il doit travailler plus dur qu’il ne l’a jamais fait aupa­ra­vant et il doit se rendre compte qu’il y a beau­coup de jeunes gars de la nouvelle géné­ra­tion qui arrivent et qui sont dangereux. »