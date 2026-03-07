Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annonçaient, à la surprise générale, la fin de leur collaboration. Depuis, le numéro 1 mondial a gagné le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès, l’Open d’Australie, avant d’enchaîner avec un titre à Doha et de rester invaincu en 2026.
Dans une longue interview accordée à l’émission « El Cafelito », diffusée ce jeudi, Ferrero a balayé de nombreux sujets et notamment évoqué la possibilité qu’un jour, son ancien poulain batte le record de Novak Djokovic en Grand Chelem (24 titres).
« J’adorerais qu’il y parvienne. J’ai toujours pensé que s’il travaillait bien, il pouvait y arriver. L’essentiel sera que lorsque sa motivation baissera, ce soit sa discipline qui le motive. Novak a très bien réussi cela au cours de sa carrière. Au début, tout n’est qu’illusion, mais il arrive un moment où l’on perd un peu de fraîcheur et où le travail et la discipline prennent le dessus », a répondu l’entraîneur espagnol dans des propos rapportés par Punto de Break.
Vainqueur de 7 titres du Grand Chelem à seulement 22 ans, Alcaraz est en avance et le plus jeune joueur de l’histoire à avoir remporter les quatre tournois majeurs.
Publié le samedi 7 mars 2026 à 13:29