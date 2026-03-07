Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annon­çaient, à la surprise géné­rale, la fin de leur colla­bo­ra­tion. Depuis, le numéro 1 mondial a gagné le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès, l’Open d’Australie, avant d’en­chaîner avec un titre à Doha et de rester invaincu en 2026.

Dans une longue inter­view accordée à l’émission « El Cafelito », diffusée ce jeudi, Ferrero a balayé de nombreux sujets et notam­ment évoqué la possi­bi­lité qu’un jour, son ancien poulain batte le record de Novak Djokovic en Grand Chelem (24 titres).

« J’adorerais qu’il y parvienne. J’ai toujours pensé que s’il travaillait bien, il pouvait y arriver. L’essentiel sera que lorsque sa moti­va­tion bais­sera, ce soit sa disci­pline qui le motive. Novak a très bien réussi cela au cours de sa carrière. Au début, tout n’est qu’illu­sion, mais il arrive un moment où l’on perd un peu de fraî­cheur et où le travail et la disci­pline prennent le dessus », a répondu l’en­traî­neur espa­gnol dans des propos rapportés par Punto de Break.

Vainqueur de 7 titres du Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Alcaraz est en avance et le plus jeune joueur de l’his­toire à avoir remporter les quatre tour­nois majeurs.