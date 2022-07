Annulé depuis plusieurs semaines en raison du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, l’ATP 250 de Moscou, initia­le­ment prévu du 17 au 23 octobre 2022, vient d’être remplacé par la ville de Naples, pour le plus grand bonheur du président du Tennis Club de Napoli, Riccardo Villari.

« Nous travaille­rons de concert avec la muni­ci­pa­lité et la région, qui nous ont poussés à cette « folie » et nous ont soutenus », explique Villari. À noter que le prize money sera d’en­viron 600 000 euros et que le tournoi se dérou­lera sur dur, et non sur terre battue.