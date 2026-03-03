Alors que la situation au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’intervention militaire des États‐Unis et les ripostes de l’Iran, le Challenger de Fujairah aux Emirats Arabes Unis n’a pourtant pas été annulé.
« Ce matin (dimanche), il y a un drone qui est passé au‐dessus du club. Ce n’est pas le moment le plus serein de notre carrière », racontait notamment à L’Equipe l’entraîneur français Jean‐René Lisnard, présent sur place pour accompagner deux de ses joueurs, Sascha Gueymard Wayenburg et Thomas Faurel.
Le Japonais Hayato Matsuoka (368e mondial) et le Biélorusse Daniil Ostapenkov (754e mondial) s’affrontaient ce mardi lorsqu’une explosion a été entendue à proximité. Joueurs et officiels ont été évacués et certains ont quitté le court en courant.
😳 Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 3, 2026
À l’heure qu’il est, le match reste suspendu.
