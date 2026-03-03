Accueil ATP

Explosion et joueurs évacués : scène surréa­liste au Challenger de Fujairah

Baptiste Mulatier
Alors que la situa­tion au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’intervention mili­taire des États‐Unis et les ripostes de l’Iran, le Challenger de Fujairah aux Emirats Arabes Unis n’a pour­tant pas été annulé. 

« Ce matin (dimanche), il y a un drone qui est passé au‐dessus du club. Ce n’est pas le moment le plus serein de notre carrière », racon­tait notam­ment à L’Equipe l’entraîneur fran­çais Jean‐René Lisnard, présent sur place pour accom­pa­gner deux de ses joueurs, Sascha Gueymard Wayenburg et Thomas Faurel. 

Le Japonais Hayato Matsuoka (368e mondial) et le Biélorusse Daniil Ostapenkov (754e mondial) s’af­fron­taient ce mardi lors­qu’une explo­sion a été entendue à proxi­mité. Joueurs et offi­ciels ont été évacués et certains ont quitté le court en courant.

À l’heure qu’il est, le match reste suspendu.

Publié le mardi 3 mars 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

