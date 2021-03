Dans une inter­view accordée à La Gazzetta Dello Sport, Thomas Fabbiano qui a tapé le balle régu­liè­re­ment avec Roger Federer explique dans quel état d’es­prit ces séances d’en­traî­ne­ment se sont dérou­lées. Visiblement l’am­biance était décon­tractée mais aussi très sérieuse : « C’était vrai­ment détendu. Il y avait une vraie joie perma­nente. On sent que Roger aime ce sport plus que tout, que c’est sa vie. Après avoir prati­que­ment tout gagner, j’ai le senti­ment qu’il veut juste s’amuser » a expliqué le joueur italien.

Concernant le programme du Suisse, Thomas a eu la confir­ma­tion que Roger allait bien avoir un programme sur l’ocre : « Il m’a confirmé qu’il allait jouer sur terre‐battue, que c’était impor­tant dans sa prépa­ra­tion mais que pour le moment il ne savait pas où »

On imagine que le télé­phone de son agent est entrain de chauffer car beau­coup de tour­nois espèrent pouvoir accueillir le Suisse.