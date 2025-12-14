Ancien entraîneur de Lorenzo Sonego et observateur attentif du circuit, Fabio Colangelo a récemment accordé une interview au média italien, Spazio Tennis.
Notamment interrogé sur Jannik Sinner, l’ancien 415e mondial s’est dit impressionné par la domination physique et mentale de son jeune compatriote sur le reste du circuit, à l’exception évidemment de son grand rival, Carlos Alcaraz.
« Le fait qu’il apprenne si vite et fasse confiance à son équipe est une qualité énorme, qui dénote une grande intelligence. Il a envie d’apprendre, il fait beaucoup confiance à son staff et il est très rapide à intégrer les améliorations qui lui sont proposées. Les adversaires le savent : cela vous met beaucoup plus de pression dans les jeux de service, car vous savez qu’il sera difficile de faire un break. Une fois l’échange lancé, il est difficile de remporter le point. À part Alcaraz, qui en est conscient, les autres se sentent tous inférieurs, ce qui leur fait perdre confiance. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 15:15