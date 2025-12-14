AccueilATPFabio Colangelo, ancien entraîneur de Lorenzo Sonego : "À part Carlos Alcaraz,...
Fabio Colangelo, ancien entraî­neur de Lorenzo Sonego : « À part Carlos Alcaraz, tous les autres joueurs du circuit se sentent infé­rieurs contre Jannik Sinner, ce qui leur fait perdre confiance »

Thomas S
Par Thomas S

Ancien entraî­neur de Lorenzo Sonego et obser­va­teur attentif du circuit, Fabio Colangelo a récem­ment accordé une inter­view au média italien, Spazio Tennis.

Notamment inter­rogé sur Jannik Sinner, l’an­cien 415e mondial s’est dit impres­sionné par la domi­na­tion physique et mentale de son jeune compa­triote sur le reste du circuit, à l’ex­cep­tion évidem­ment de son grand rival, Carlos Alcaraz. 

« Le fait qu’il apprenne si vite et fasse confiance à son équipe est une qualité énorme, qui dénote une grande intel­li­gence. Il a envie d’ap­prendre, il fait beau­coup confiance à son staff et il est très rapide à inté­grer les amélio­ra­tions qui lui sont propo­sées. Les adver­saires le savent : cela vous met beau­coup plus de pres­sion dans les jeux de service, car vous savez qu’il sera diffi­cile de faire un break. Une fois l’échange lancé, il est diffi­cile de remporter le point. À part Alcaraz, qui en est conscient, les autres se sentent tous infé­rieurs, ce qui leur fait perdre confiance. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 15:15

