Tout juste retraité du tennis, Fabio a tenu à faire passer un message concernant le prodige espagnol. On se souvient tous du dernier match de sa carrière joué face…à Carlitos à Wimbledon.
Un duel de 5 manches où l’Italien avait tiré sa révérence avec classe tout en confirmant son talent et le fait qu’il était vraiment un joueur à part avec une main fabuleuse.
S’il était difficile de définir exactement son style, c’est visiblement plus facile de le faire pour Carlos.
The great Fabio Fognini is making it clear :
Carlos Alcaraz is the complete package. A mix of Federer, Nadal, and Djokovic all in one player.
🎥 via @fabiofogna / @fabiofognini IG
« Carlos Alcaraz est le package complet. Un mélange de Federer, Nadal et Djokovic tout en un seul joueur » a expliqué Fabio.
L’esprit de synthèse de Fabio n’est pas à remettre en cause, mais pour être plus précis, et plus convaincant, Fabio aurait donner le dosage. Selon nous, c’est Rafa qui doit être placé en tête suivi de Djoko et de Federer.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 09:15