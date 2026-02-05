AccueilATPFabio Fognini, admiratif d'Alcaraz : "Carlos Alcaraz est le package complet. Un...
Fabio Fognini, admi­ratif d’Alcaraz : « Carlos Alcaraz est le package complet. Un mélange de Federer, Nadal et Djokovic tout en un seul joueur »

Par Jean Muller

Tout juste retraité du tennis, Fabio a tenu à faire passer un message concer­nant le prodige espa­gnol. On se souvient tous du dernier match de sa carrière joué face…à Carlitos à Wimbledon. 

Un duel de 5 manches où l’Italien avait tiré sa révé­rence avec classe tout en confir­mant son talent et le fait qu’il était vrai­ment un joueur à part avec une main fabuleuse.

S’il était diffi­cile de définir exac­te­ment son style, c’est visi­ble­ment plus facile de le faire pour Carlos.

« Carlos Alcaraz est le package complet. Un mélange de Federer, Nadal et Djokovic tout en un seul joueur » a expliqué Fabio.

L’esprit de synthèse de Fabio n’est pas à remettre en cause, mais pour être plus précis, et plus convain­cant, Fabio aurait donner le dosage. Selon nous, c’est Rafa qui doit être placé en tête suivi de Djoko et de Federer.

Publié le jeudi 5 février 2026 à 09:15

