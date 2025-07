Toujours présent à Wimbledon un peu plus d’une semaine après avoir poussé Carlos Alcaraz en cinq sets au premier tour, Fabio Fognini a convoqué la presse pour annoncer l’arrêt défi­nitif de sa carrière.

Une carrière bien remplie et sur laquelle il n’a aucun regret.

« Ce n’est pas facile de fran­chir le pas, mais je pense que c’était la meilleure façon de dire au revoir à ce sport. Comme je le dis toujours, j’ai eu le privi­lège de jouer dans la meilleure période de l’his­toire du tennis, j’ai joué contre Roger, Rafa et Nole. Le Grand Chelem était impos­sible pour moi, je dois être honnête. Mon rêve était de terminer l’année prochaine à Monte‐Carlo, c’était l’ob­jectif prin­cipal, parce que c’est là que je vis et que toute ma famille est là. Finalement, cela n’a pas été possible, mais je suis heureux de la façon dont je dis au revoir à ma carrière profes­sion­nelle. J’ai fait de mon mieux, j’ai beau­coup d’émo­tions en tête, je n’ai pas pu dormir ces dix derniers jours. C’est tout pour le moment. »