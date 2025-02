Présent au Mexique pour la nouvelle étape de l’UTS Tour, le joueur italien a évoqué que même si certaines choses le pesaient, il a bien l’in­ten­tion de ne pas encore de jeter l’éponge.

« Mon premier but, à 37 ans, presque 38, est d’es­sayer d’être en forme autant que possible parce qu’à ce moment de ma carrière, le corps est plus impor­tant que les points, les tour­nois et tout, mais oui, c’est sûr, l’ob­jectif est toujours de jouer les plus grands tour­nois et surtout ceux du Grand Chelem. Surtout parce que j’aime la compé­ti­tion. En dehors de la compé­ti­tion, je commence à être un peu fatigué, parce que notre sport est comme une routine, une routine tous les jours, mais oui, j’aime toujours la compétition. »